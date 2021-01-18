Растерянный, слабый: Пушков дал характеристику Зеленскому

Российский сенатор Алексей Пушков крайне нелестно отозвался о личных качествах президента Украины Владимира Зеленского.
Своё мнение он высказал, комментируя в своём Telegram-канале слова телеведущего Владимира Соловьёва о том, что до победы на президентских выборах нынешний украинский лидер являлся противником тотальной украинизации. По словам Пушкова, на сегодняшний день Зеленский полностью забыл, во что раньше верил.
Говоря о личных качествах президента Украины, российский сенатор заявил, что украинский лидер является человеком «растерянным, слабым, неуверенным». По мнению Пушкова, «роль президента ему совершенно не удалась»,
Зеленский был на своем месте в «Квартале» <...> и в роли «Слуги народа», — сказал сенатор.
Ранее NEWS.ru писал о том, что член Совфеда Алексей Пушков считает, что Джо Байден на посту президента США будет в большей степени «использовать» Украину против России. По его словам, по этой причине Вашингтон не станет дистанцироваться от Киева.