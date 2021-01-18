Растерянный, слабый: Пушков дал характеристику Зеленскому

https://static.news.ru/photo/3145bcf8-5a23-11eb-9015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков крайне нелестно отозвался о личных качествах президента Украины Владимира Зеленского.

Своё мнение он высказал, комментируя в своём Telegram-канале слова телеведущего Владимира Соловьёва о том, что до победы на президентских выборах нынешний украинский лидер являлся противником тотальной украинизации. По словам Пушкова, на сегодняшний день Зеленский полностью забыл, во что раньше верил.

Говоря о личных качествах президента Украины, российский сенатор заявил, что украинский лидер является человеком «растерянным, слабым, неуверенным». По мнению Пушкова, «роль президента ему совершенно не удалась», передаёт «ПолитЭксперт».

Зеленский был на своем месте в «Квартале» <...> и в роли «Слуги народа», — сказал сенатор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что член Совфеда Алексей Пушков считает, что Джо Байден на посту президента США будет в большей степени «использовать» Украину против России. По его словам, по этой причине Вашингтон не станет дистанцироваться от Киева.