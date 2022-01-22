«Украине конец»: Жириновский о политике Зеленского

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «упаковывать чемоданы» и готовиться к бегству из страны. Политик подчеркнул, что глава украинского государства «ежедневно расстреливает наших граждан». По его словам, следует исключить любые переговоры с лидером соседней страны.

Ни на какие уступки мы не должны идти. А Зеленский расстреливает наших граждан каждый день. На какие уступки он пойдёт? Выдавать не десять патронов, а семь патронов? Чтобы убивать меньше русских? — подчеркнул Жириновский.

Глава ЛДПР также отметил, что украинские граждане в массовом порядке закупают предметы первой необходимости. В стране наблюдается нехватка угля, газа, нефти и продовольствия.

Поэтому Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии, — заявил Жириновский.

Зеленский ранее сообщил во время рабочей поездки в Запорожье, что Донбасс и Крым, оторванные от Украины, очень скоро войдут в её состав. Тогда будет провозглашён Акт об объединении с этими территориями.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Зеленскому и украинским властям в целом следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса. Он призвал главу государства перестать «морочить себе голову».