МИД РФ расширил ответный санкционный список в отношении ФРГ

https://static.news.ru/photo/df8d313c-49c1-11eb-9223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва обновила и расширила ответный список граждан ФРГ, которым запрещено въезжать на территорию РФ. В него вошли представители руководства силовых и разведывательных структур Германии.

МИД РФ поясняет, что официальный Берлин долгое время последовательно нагнетал ситуацию вокруг «русского следа» во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году. Таким образом, создавался предлог для введения Евросоюзом нового пакета односторонних санкций против России. Ведомство напоминает, что в итоге соответствующее решение Совет Европы принял 22 октября 2020 года — ограничения были наложены в отношении двух российских физических и одного юридического лица.

Отмечается, что Москва неоднократно предлагала Германии провести двусторонние экспертные консультации на основании якобы имеющихся данных, свидетельствующих об участии России в инциденте 2015 года. Но эти предложения упорно игнорировались. МИД убеждён, что Берлин на деле не был заинтересован в расследовании и вся ситуация является лишь очередной провокацией.

В ответ на вышеупомянутые деструктивные действия со стороны ЕС Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД.

Уточняется, что ограничения введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ. МИД оставляет за собой право на применение дальнейших мер, если власти ФРГ продолжат придерживаться конфронтационный линии.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД РФ среди основных внешнеполитических итогов 2020 года называет кампанию по возвращению россиян из-за границы во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и 75-летие Победы. В условиях распространения недуга в РФ вернулись около 300 тысяч граждан РФ.

Кроме того, ведомство отметило работу министерства по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Удалось провести около 70 мероприятий. Среди них — прошедший 10 ноября саммит ШОС, во время которого стороны согласовали позиции по множеству вопросов международной повестки дня.