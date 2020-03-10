https://static.news.ru/photo/606bdc2e-62bc-11ea-8708-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ситуация с распространение коронавируса нового типа не оказал негативного влияния на график поездок президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он не исключил, что сроки проведения крупных международных мероприятий, которые состоятся за границей, могут быть скорректированы.