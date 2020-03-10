Ситуация с распространение коронавируса нового типа не оказал негативного влияния на график поездок президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом он не исключил, что сроки проведения крупных международных мероприятий, которые состоятся за границей, могут быть скорректированы.
Как писал NEWS.ru, ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что голосование по изменению Конституции РФ, запланированное на 22 апреля 2020 года, не собираются отменять или переводить в электронный формат из-за вспышки коронавируса,
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