Раскол по линии Навального: что может ждать КПРФ перед выборами в Госдуму

Для наблюдателей и политологов очевиден процесс, происходящий перед очередными выборами в Госдуму, намеченными на сентябрь нынешнего года. Он выражается в переформатировании управляемого сегмента публичной политики. Первой, кого это коснётся, будет единственная в стране массовая партия, не созданная с применением админресурса, — КПРФ. Многие сигналы говорят о том, что люди, которые сейчас определяют внешний облик этой политической структуры, могут быть отлучены от предвыборного процесса или вовсе лишены партбилета. Вероятна даже замена бессменного руководителя официальной компартии Геннадия Зюганова на ещё более компромиссную для Кремля фигуру. О том, что ожидает КПРФ в 2021 году, что уже происходит в ней и не грозит ли партии очередной раскол по новой линии — в материале NEWS.ru.

Игра в осуждение

О том, что кремлёвские кураторы внутренней политики представили Зюганову целый список «тревожных» для них фигур, NEWS.ru сообщал ещё 11 февраля со ссылкой на политического эксперта Алексея Колобродова. В перечень тех, кого администрация президента не хочет видеть в Госдуме, попали, по его словам, не только блогер и региональный депутат Николай Бондаренко из Саратова, действующий депутат Госдумы Алексей Куринный из Ульяновска, но и сам глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, который в последнее время открыто склоняется к союзу с Алексеем Навальным. А также многие другие.

Эта информация подтвердилась 19 февраля, когда Геннадий Зюганов публично пригрозил Рашкину исключением из партии за поддержку Навального. Практически все яркие политики КПРФ, попавшие в неофициальную группу риска, так или иначе сотрудничают со структурами сторонников Навального, и именно этим большинство комментаторов привыкли объяснять «зачистку». Однако возникает вопрос, что находится на первом месте — симпатии «навальнистам», либо целый ряд коммунистов оказались в опале у руководства КПРФ по другим причинам, что заставило их опасаться отсутствия партийной поддержки на будущих выборах и предпочесть опереться на ресурс «Умного голосования» — тактики сторонников Навального. От которой КПРФ уже получила профит на выборах в Московскую городскую думу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политолог Юрий Коргунюк считает, что руководство КПРФ ведёт двойную игру — все фигуры, которым якобы предъявляются ультиматумы, слишком важны для партии, они имеют собственный политический рейтинг. Избавляться от них Зюганов никогда не станет, это значит — заведомо уменьшить свой результат на будущих выборах, причём очень сильно. Более того, считает эксперт, в ЦК КПРФ прекрасно понимают, что сотрудничество с «навальнистами» выгодно, так как «Умное голосование» в теории открывает возможность значительно увеличить количество полученных мандатов.

В то же время рейтинг партии власти действительно упал с 2014 года, и Кремль может опасаться за процент голосов, который «Единая Россия» получит в сентябре, — говорит Коргунюк. — Власти не хотелось бы, чтобы этой ситуацией воспользовалась внесистемная опппозиция — именно с этим связано повсеместное отречение партийных лидеров от Навального, это сделал даже Григорий Явлинскй. Вопрос в том, насколько всё это искренне.

Однако, говорит политолог, все партийные лидеры держат «фигу в кармане», понимая выгоду от «Умного голосования», и, вполне вероятно, политикам уровнем пониже они дают зелёный свет для продолжения переговоров с «навальнистами». Это понимают и в Кремле, поэтому давление на партии будет продолжаться, а далее — уж чья сторона возьмёт, считает он.

Публицист и бывший член КПРФ Анатолий Баранов и вовсе считает, что речь идёт о сознательной политике руководства партии по ослаблению себя перед выборами.

Такое уже было в 2007 году, когда за два месяца до выборов они вдруг провели так называемое партийное «дело неотроцкистов» и исключили огромное количество людей с формулировкой «за порочное стремление к быстрой революции». Результат партии по сравнению с предыдущим избирательным циклом ополовинился. КПРФ замахивается уже максимум на 12 процентов, а реально нужно, чтобы на этих выборах у них было уже не более семи. Вот они и идут этим же путём, — говорит он.

При этом Баранов уверен и в том, что Рашкин в этой ситуации далеко не искренен, а пикируется с Зюгановым в интересах аппаратной игры — он претендует на то, чтобы занять место главы КПРФ, в чём его поддерживает часть ЦК.

Валерий Рашкин/vk.com

Валерий Рашкин, как я понимаю, просто играет, — говорит Баранов. — Он сам недавно отличился зачистками в партийных организациях Москвы и Петербурга. Он такой же управляемый деятель, как Зюганов. Риторика его бодрая, оппозиционная. Но в конце прошлого года он в горкоме принял решения за бюджет города Москвы, предложенный правящей партии. При этом половина депутатов бюджет критикует, тот же Павел Тарасов, заместитель Рашкина, разгромил его аргументированно и постатейно. Несмотря на решение горкома, голоса во фракции разделились поровну, после чего неподчинившихся депутатов Елену Шувалову и Дмитрия Локтева исключили из КПРФ якобы за контакты с Навальным. Но формально — именно за неподчинение решению горкома. Странно говорить в этих условиях о какой-то отдельной оппозиционности Рашкина.

Фактор лоббизма

Перечисленные фигуры приписывают к радикальному крылу компартии благодаря их поддержке последних уличных протестов, считает эксперт Алексей Колобродов, в то время как Зюганов жёстко настроен по отношению к тому, что называет «грязной навальнятиной».

Однако это поверхностное восприятие, на самом деле может идти речь о более скрытой ангажированности, — поясняет Колобродов. — Например, тот же Бондаренко в Саратове аффилирован с достаточно мощным финансово-промышленным кланом застройщиков. И так или иначе выражает их интересы. Рашкин, как выходец из Саратова, насколько я понимаю, тоже имеет с этой группой некие взаимоотношения. У Куринного своя в Ульяновске история, там многолетнее противостояние с губернатором Сергеем Морозовым. А в ослаблении губернатора там заинтересованы некоторые экономические силы, и негласную поддержку Куринному они, я думаю, оказывают.

На внешнем уровне дело в радикальности, на внутреннем — проявляются более глубокие региональные конфликты, утверждает эксперт. В то же время Колобродов напомнил, что успех КПРФ и лично Рашкина как руководителя московского отделения партии на последних выборах в Мосгордуму во многом обязан «Умному голосованию» — этим был обозначен прямой политический союз. В верхушке КПРФ эта линия не вызывала обеспокоенности до критического обострения позиции Кремля по отношению к Навальному и связанному с ним политическому движению.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто-то из коммунистов не успел отпрыгнуть, кто-то считает, что за уличными протестами будущее. Они видят для этого какие-то свои локальные перспективы, в том числе и в регионах. А руководство КПРФ, которое очень тесно сотрудничает с органами государственной власти, оказывается в очень двусмысленном положении, — говорит Колобродов.

Именно эта ситуация, по мнению собеседника NEWS.ru, в ближайшее время так или иначе неизбежно обозначит очередной раскол в КПРФ.

Расколов таких было много, и с точки зрения стратегической — той же администрации президента бояться их странно. Собственно, Геннадий Андреевич Зюганов примечателен тем, что он свою личную пользу из всех этих расколов так или иначе извлекает. Но неизвестно, насколько этот раскол будет серьёзным, поскольку мы не знаем, сколько в регионах членов КПРФ, которые готовы поддержать уличные протесты, — отмечает Колобродов.

Он также добавил, что в нынешней ситуации КПРФ может выторговать у Кремля карт-бланш на проведение своих кандидатов в органы власти, в том числе на местах в обмен на зачистку или «умиротворение» своих сторонников в регионах.

В этом случае путём нескольких точечных исключений руководство КПР, скорее всего, сможет эту волну погасить, — говорит он.

Колобродов отмечает, что поскольку у всех знаковых опальных фигур из КПРФ есть поддержка бизнес-лоббистов в регионах, с опорой на их ресурс они могут пойти на выборы сами в расчёте на то же самое «Умное голосование». В этом случае их риторика будет ещё откровеннее ориентирована на протест. Но учитывая их, политиков из КПРФ, консервативную психологию, такой сценарий возможен только в самом крайнем случае.

В руководстве КПРФ несколько кланов, поясняет собеседник NEWS.ru, у них разный взгляд даже на эту предвыборную ситуацию. Из них многие имеют самостоятельный выход на администрацию президента. Поэтому, возможно, условные радикалы рассчитывают сыграть и на противоречиях в руководстве партии.

Во всяком случае Валерий Рашкин как политик тонкий уж точно осведомлён об этих раскладах, и, вероятно, собирается как-то их использовать, — считает Колобродов.

Что грозит Зюганову

Политолог и социолог Борис Кагарлицкий, известный критик КПРФ, в 2006-м выступивший с докладом о торговле местами в её предвыборном списке, считает, что ситуация в стране действительно неблагоприятна для «Единой России». Модель управляемой демократии, существовавшая в нулевые и десятые годы, сейчас Кремль уже не устраивает, говорит он.

Геннадий Зюганов Сергей Булкин/NEWS.ru

Насколько я понимаю, поимённый список новой Госдумы уже составлен, вплоть до процентов в округах. Предполагается, что в Госдуме не будет оппозиционных депутатов, которые вообще могут привлечь какой-либо общественный интерес. Потому что сейчас оппозиционные политики уже тем самым представляют собой угрозу результатам «Единой России» на выборах. Поэтому там должны быть либо серые фигуры, либо фигуры для общества отвратительные. Остальное — вопросы технические, — заявил Кагарлицкий NEWS.ru.

В КПРФ есть какое-то количество известных людей, привлекающих общественный интерес, и их, разумеется, будут зачищать, говорит он. Возможны сценарии — создавать уголовные проблемы с наложением формальной судимости, препятствующей выдвижению на выборах, как, по мнению Кагарлицкого, могут поступить с Бондаренко в Саратове. Другой вариант — провести внутрипартийную чистку, что, возможно, начнётся в апреле или даже раньше. Тут действовать придётся через руководство КПРФ, что сопряжено с определёнными проблемами.

Зюганов удовлетворяет основные стратегические запросы власти, но до последнего времени пытался какой-то внутрипартийный баланс сохранять, — поясняет эксперт. — Тут нужны люди, которые не будут оглядываться на своё окружение и партийные массы, а будут чётко выполнять приказы в ручном режиме. Как ни странно, они могут и Зюганова подвинуть. Стратегически он для них очень удобен, но тактически — нет, а власти идут по пути тактического контроля. В апреле съезд КПРФ, возможно, там будет сменено руководство под лозунгом омоложения и обновления партии.

Кагарлицкий называет несколько вероятных фигур на замену — в первую очередь 43-летнего члена ЦК Юрия Афонина родом из Тулы, который до 2013 года возглавлял при партии комсомол и с 2007 года заседает в Госдуме. Другой вариант — бывший губернатор Орловской области и также депутат Госдумы от компартии Андрей Клычков. По словам собеседника NEWS.ru, последний хорошо зарекомендовал себя перед Кремлём, в том числе запрещая в своём регионе протестные мероприятия КПРФ. Возможны и гораздо более неожиданные ходы.

Омоложение будет таким, после которого мы будем скучать по старикам, — иронизирует эксперт. — Всегда можно найти людей, которые помоложе и поновее, но ещё и полояльнее.

Кагарлицкий прогнозирует, что такая реформа сильно угрожает политическому росту Рашкина или Сергея Левченко, бывшего губернатора Иркутской области. В 2015 году, когда последний возглавил регион, на него обрушивалось множество обвинений, но доказать и обосновать их власти не смогли. Затеять против него уголовное дело — чревато осложнением ситуации в той же Иркутской области. Поэтому легче от него избавиться другим путём.

То же самое касается Рашкина — его трудно убрать с политической поляны, пока он занимает свои должности в КПРФ. Вячеслав Мархаев, глава КПРФ в Бурятии, а до недавнего времени сенатор, рискует из-за своего непосредственного участия в митингах, но оформить его по «дадинской» статье ещё надо успеть, говорит политолог. Поэтому, по мнению Кагарлицкого, к этим людям будут применять меры партийного давления.

Надо понимать, что массы сторонников КПРФ не выступают за Навального, но они гораздо радикальнее настроены к власти, чем партийные функционеры, продолжает Кагарлицкий. Если в партии произойдёт раскол в условиях, когда электоральная политика играет всё меньшую роль, отторгнутая от парламентской компартии «радикальная» часть может создать крепкую организацию с большой поддержкой на местах, весьма опасную для властей. С этой точки зрения было бы более приемлемо для Кремля допустить их избрание на выборах.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.