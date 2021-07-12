Рашкин заявил о продолжении депутатской деятельности

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что продолжит работу в нижней палате парламента, несмотря на наложенные судом запреты. Суд запретил политику общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и посещать охотничьи угодья, сообщает РИА Новости.

Срок действия запретов продлится до 13 февраля. При этом защита депутата намерена обжаловать судебные запреты. Это касается запретов охотиться во время следствия и выходить из дома ночью, уточнил адвокат парламентария Константин Лазарев.

Решение мы будем обжаловать в части, мешающей исполнять свои обязанности депутата, — использование телефона, интернета, телефонных звонков, — подтвердил Рашкин.

Депутат уточнил, что на данный момент он работает с несколькими законопроектами и с более чем 400 письмами, поэтому ему необходима возможность переписки. Своё состояние после заседания суда политик описал как «рабочее».

Ранее Басманный районный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину до 13 февраля 2022 года посещать охотничьи угодья и покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий.