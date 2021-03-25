Рапота: вопрос слияния России и Белоруссии никто официально не поднимал

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что целью его визита в Москву стало обсуждение с властями страны перспектив развития отношений между Кремлём и Белым домом. Дипломат добавил, что не знает, когда именно вернётся в Вашингтон.

Не я решаю [когда вернусь в Вашингтон]. Я же не в отпуск приехал. <...> Меня вызвали для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем [отношений РФ и США], посмотреть, что...