Рапота: вопрос слияния России и Белоруссии никто официально не поднимал

Вопрос слияния России и Белоруссии никто не поднимал на официальном уровне, рассказал журналистам экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, недавно завершивший свою деятельность на данном посту и назначенный на должность сенатора Совфеда от Курской области.
А кто о слиянии-то [России и Белоруссии] ставит вопрос? Я такой категории не слышу, не вижу и не знаю. Надуманная вещь, понимаете <...> Нет, [вопрос] никогда не ставится. По крайней мере, такой задачи не ставится. Если бы стояла, то мы бы уже работали над этим. Вот вы сами говорите: «слухи ходят». А чего мы будем слухи обсуждать? — рассказал дипломат в интервью ТАСС.
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