Рамзан Кадыров вручил своей жене благодарственное письмо от Путина
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:18, 09 сентября 2021
Супруги КадыровыФото: za_kra_medni/instagram.com
Читайте нас в Google Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил своей жене Медни благодарственное письмо от президента России Владимира Путина, в котором глава России поблагодарил её за активную общественную деятельность. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте.
От президента Российской Федерации в благодарность за активную общественную деятельность Кадыровой Медни Мусаевны, заместителю руководителя секретариата главы Чеченской республики, — гласит текст письма.
Рамзан Кадыров прочёл его вслух и вручил супруге под аплодисменты. В свою очередь Медни поблагодарила Путина за «его высокую оценку нашей общественной деятельности» и добавила, что для неё является большой честью возможность трудиться в команде, «основанной нашим первым президентом, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым».
Медни Кадырова является заместителем руководителя секретариата главы Чечни, а также заместителем руководителя Регионального общественного фонда имени Кадырова, которым с 2004 года руководит мать Рамзана Кадырова — Аймани.
Ранее стало известно о звонке Путина Кадырову в день рождения отца главы Чечни.