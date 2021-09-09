Рамзан Кадыров вручил своей жене благодарственное письмо от Путина

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил своей жене Медни благодарственное письмо от президента России Владимира Путина, в котором глава России поблагодарил её за активную общественную деятельность. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте.

От президента Российской Федерации в благодарность за активную общественную деятельность Кадыровой Медни Мусаевны, заместителю руководителя секретариата главы Чеченской республики, — гласит текст письма.

Рамзан Кадыров прочёл его вслух и вручил супруге под аплодисменты. В свою очередь Медни поблагодарила Путина за «его высокую оценку нашей общественной деятельности» и добавила, что для неё является большой честью возможность трудиться в команде, «основанной нашим первым президентом, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым».

Медни Кадырова является заместителем руководителя секретариата главы Чечни, а также заместителем руководителя Регионального общественного фонда имени Кадырова, которым с 2004 года руководит мать Рамзана Кадырова — Аймани.

Ранее стало известно о звонке Путина Кадырову в день рождения отца главы Чечни.