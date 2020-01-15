Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал отставку правительства и поблагодарил лично Дмитрия Медведева за постоянную помощь и поддержку, которые оказывались республике в решении сложных задач социально-экономического развития.
Он добавил, что учреждаемая должность заместителя Председателя Совбеза РФ уже предложена Дмитрию Медведеву.
Я убеждён, что самое главное — не название занимаемой должности, а быть достойным членом команды нашего национального лидера Владимира Путина, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни также отметил, что Медведев ещё в молодости был «мудрым, зрелым, сильным политиком, экономистом, стратегом, а теперь тем более, имеет опыт пребывания в должностях президента и премьер-министра».
15 января 2020 года кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин, писал NEWS.ru.
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