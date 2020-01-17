https://static.news.ru/photo/c5bd3822-3952-11ea-9d42-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу Чечни Рамзана Кадырова могут назначить полномочным представителем президента России Владимира Путина.

Руководителю региона уже предложили занять новую должность. Предполагается, что Кадыров станет полномочным представителем российского президента в исламских странах Аравийского полуострова, передаёт издание argumenti.ru со ссылкой на источник в Кремле.

Как писал NEWS.ru, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сложил с себя полномочия в связи с необходимостью пройти курс лечения. Об этом рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов. По его словам, это обычная практика, которая используется во всех субъектах.

Ранее Кадыров возложил обязанности главы Чечни на руководителя правительства республики Муслима Хучиева. Соответствующий документ опубликован на сайте главы Чечни и правительства республики.