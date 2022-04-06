Ракетой по Бене Коломойскому

Ещё Уинстон Черчилль писал, что на войне не требуется быть милым, а требуется только быть правым. Наша армия делает всё, чтобы избежать жертв среди мирных обывателей. В начале операции солдатам разрешали отвечать на вражеский огонь в городах только из стрелкового оружия. Но иногда сдержанность наших сил вызывала у военных экспертов некоторое недоумение.

В частности, после серии успешных ударов по нефтехранилищам в разных частях Украины возник вопрос с продолжавшим функционировать крупнейшим НПЗ в Краматорске. Действительно, противника, его технику стараются максимально лишить горючего, а мощный НПЗ продолжал выпускать необходимые ВСУ солярку и бензин. Естественно, тут же, особенно на фоне последних вестей с российско-украинских переговоров, возникли подозрения, что такое нейтральное отношение к важнейшему в нынешних условиях объекту связано с некими теневыми контактами. Ведь не секрет, что завод принадлежит печально известному олигарху Игорю (Бене) Коломойскому. Тому самому, что не стеснялся громко именовать себя жидобандеровцем.

Тому самому владельцу заводов, банков, телестанций, имя которого напрямую связывали с массированным продвижением к власти президента Украины Владимира Зеленского. Тем более что оба принадлежат к днепропетровскому клану. Правда, Зеленский не стал полностью управляемой марионеткой Коломойского, как предвещали, но всё равно банкир оставался влиятельно теневой фигурой украинского политического зазеркалья.

Игорь Коломойский vk.com/igorkolomoisky

А тут, видите ли, его завод обходят бомбы и ракеты. Возникли разного рода догадки о неких жестах в сторону днепропетровцев, способных якобы повлиять на самого Зеленского через того же Беню. Участвует же в переговорах неофициально Роман Абрамович, а ведь они с Коломойским финансировали одни и те же международные организации. Так, в своё время всех уверяли, что в 2014 году и Мариуполь не стали брать, дабы наладить отношения с хозяином города бизнесменом Ринатом Ахметовым, который ныне требует с России компенсацию за его утраченную «Азовсталь».

Но вот по НПЗ в Краматорске нанесён удар, его взяли в клещи несколько штурмовиков. В результате, как считается, без солярки останется вся донбасская группировка ВСУ, которая ныне попадает в котёл. Но если боевики всё-таки решат прорываться, то придётся им вырываться пешком.

Так что вроде бы подозрения о тайных договорённостях сняты. Правда, пока разнится информация о характере поражения НПЗ. Утверждают, в частности, что поражены в основном хранилища нефти и продуктов её переработки. А ректификационные колонны сохранились и могут после небольшой реставрации быть возращены в строй. Но, как говорится, это неофициальная информация.

Но теперь экспертов волнует железная дорога, которая также особенно пока не пострадала и по которой, если верить некоторым заявлениям, продолжают подвозить резервы, горючее и боеприпасы для воюющих частей ВСУ.

Военный спикер генерал Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами нанесён удар по скоплению военной техники и цистерн с горючим в районе станций Лозовая и Павлодар, что в Харьковской области. Но продолжает ли в целом функционировать «железка» — неясно.

Видимо, некоторое недоумение касательно хода военной операции в экспертной среде возникало вследствие отсутствия надёжной обратной связи с Минобороны. Во всяком случае, пока пресс-конференции заменяются бодрыми рапортами с перечислением поражённых за сутки целей. Между тем в развернувшейся информационной войне против российских сил важно упреждать многие, пусть и неприятные вопросы.