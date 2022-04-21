Рада исключила Медведчука из парламентского комитета

Верховная рада отозвала политика Виктора Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко, которого цитирует РИА Новости. Ранее СБ Украины сообщила о задержании Медведчука по поручению президента Владимира Зеленского.

Рада отозвала Виктора Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, городе Севастополе, национальных меньшинств и межнациональных отношений, — сообщил Гончаренко.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудниками СБУ был задержан лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он поздравил сотрудников ведомства с проделанной работой и пообещал опубликовать детали операции. К посту украинский лидер приложил фотографию политика в наручниках и форме ВСУ.

После задержания Медведчука суд наложил арест на 154 объекта движимого и недвижимого имущества, принадлежащие ему и его жене Оксане Марченко. Кроме того, арестованы доли супругов в уставных капиталах в 25 компаниях.

Позже Медведчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя». Видеообращение распространила Служба безопасности Украины.