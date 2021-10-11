Работающим подросткам предложили разрешить голосовать

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил допустить к голосованию на выборах трудоустроенных подростков старше 16 лет. Он направил предложение председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко, сообщает телеканал «360».

Орлов считает, что с 16 лет у подростков уже достаточно прав и обязанностей.

У граждан России появляется возможность работать 36 часов в неделю, есть возможность вступать в брак по уважительной причине, есть возможность открывать счёт и распоряжаться государственными и социальными выплатами. Человек платит налоги, и совершенно логично, что он уже зачастую в состоянии принимать решения по каким-то своим политическим предпочтениям, — заявил эксперт.

Он добавил, что когда-нибудь возраст допуска к голосованию снизится до 16 лет, а пока инициатива касается только работающих и выплачивающих налоги подростков. Наделить их избирательным правом нужно, чтобы увеличить количество голосующих и повысить объективность выборов.

Ранее Левада-Центр (признан властями РФ иноагентом) выяснил, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет лучше других относятся к «Умному голосованию» (51% из них оценили проект положительно). Среди россиян в возрасте 55 лет и старше только 28% оценили проект положительно.