https://static.news.ru/photo/c064111c-3b9a-11ea-a184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по поправкам в Конституцию могут провести с учётом опыта выборов президента РФ. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Мы должны предложить новую процедуру. В принципе, аналоги у нас есть. Вот, например, процедуры голосования при выборах президента вполне могут быть использованы. Здесь очень много похожего, там используется система избирательных комиссий, бюллетень с одним вопросом — за или против, я думаю, что здесь вполне уместно использовать по аналогии эти процедуры, — сказала Хабриева ТАСС.

При этом в Кремле считают, что эта процедура не обязательна, так как правки не касаются основных положений Конституции. Однако Путин, как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решил всё же посоветоваться с гражданами. Уже известно, что механизм голосования по предложенным изменениям будет оформлен отдельным законом или одной из статей.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения.