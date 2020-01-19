https://static.news.ru/photo/60671292-3ac2-11ea-882e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию, помимо структурно оформленных идей, озвученных президентом, внесёт на рассмотрение парламента и собственный пакет предложений. Соответствующее заявление группы подписали её сопредседатели — Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

В документе также сказано, что участники обсуждения не будут затягивать процесс систематизации поступающих предложений.

15 января Путин предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.

16 января российский лидер провёл установочное заседание рабочей группы и попросил участников встречи крайне ответственно отнестись к этой работе, чтобы проект, вынесенный на всеобщее голосование, был выверен до «каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой».

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Яблоко» также намерена разработать альтернативный пакет поправок в Конституцию России. Для этого будет создан специальный совет, сообщил председатель Федерального политического комитета партии Григорий Явлинский.