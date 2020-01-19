Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию, помимо структурно оформленных идей, озвученных президентом, внесёт на рассмотрение парламента и собственный пакет предложений. Соответствующее заявление группы подписали её сопредседатели — Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.
В документе также сказано, что участники обсуждения не будут затягивать процесс систематизации поступающих предложений.
15 января Путин
16 января российский лидер провёл установочное заседание рабочей группы и попросил участников встречи крайне ответственно отнестись к этой работе, чтобы проект, вынесенный на всеобщее голосование, был выверен до «каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой».
Ранее NEWS.ru писал, что партия «Яблоко» также намерена разработать альтернативный пакет поправок в Конституцию России. Для этого будет создан специальный совет, сообщил председатель Федерального политического комитета партии Григорий Явлинский.
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