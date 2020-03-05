https://static.news.ru/photo/0de810d4-5ee4-11ea-aa22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рабочую группу по обсуждению поправок в Основной закон РФ не поступало ни одной поправки, предполагающей возможность самороспуска Государственной думы России. Об этом 5 марта на пресс-конференции сообщил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что лично поправки с соответствующей формулировкой не видел. Рабочей группой подобный текст также не обсуждался. Кроме того, отметил сенатор, в настоящее время срок приёма поправок ко второму чтению законопроекта в ГД уже истёк.

По словам Клишаса, если предложения по внесению пункта о самороспуске Госдумы и готовятся, задавать вопрос по этому поводу стоит самим депутатам.

Если этот процесс и будет происходить, то он никак не связан с конституционным процессом, — цитирует сенатора РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон России Андрей Клишас прокомментировал формулировку, в которой говорится о «переданной предками веры в Бога».

По словам сенатора, данная поправка в первую очередь имеет отношение к правдивости целых исторических пластов. Формулировка с упоминанием бога, подчеркнул Клишас, никак не противоречит Конституции, по которой граждане РФ могут исповедовать любую религию либо же не исповедовать никакой.