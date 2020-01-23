https://static.news.ru/photo/0e96d916-3e91-11ea-b1a7-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ в настоящее время формулирует предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, чтобы представить их президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Мы делим поправки на блоки. Самый большой блок — это то, как будет организовано голосование, — рассказал в эфире радиостанции «Вести ФМ» Клишас.

Он подчеркнул, что россияне примут участие в голосовании, если процедура его проведения «будет понятна, проста и технически доступна». Президент, по словам Клишаса, будет лично контролировать «все эти моменты», с ним запланировано несколько встреч.

Как писал NEWS.ru, глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что референдум по предложенным президентом поправкам в Конституцию не требуется. По её словам, достаточно разового «эксклюзивного» голосования. Глава ЦИК добавила, что те поправки, которые предлагает президент, не требуют референдума и они вполне могли бы быть приняты тем конституционным большинством, которое есть в парламенте. Она предположила, что в предложенном президентом общероссийском голосовании «будет многое и от референдума, и от выборов президента». Глава ЦИК заявила, что возможности провести референдум в ближайшие два года нет, даже если бы такая необходимость была.