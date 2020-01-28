Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой не набрал достаточного количества голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ в первом туре.
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Второй тур голосования пройдёт 28 января, в нём кандидату необходимо простое большинство голосов. ПАСЕ озвучит результаты выборов вице-спикера до конца второй части пленарного заседания.
Ранее, как передавал NEWS.ru, Пётр Толстой пообещал, что Россия покинет сессию ПАСЕ, если полномочия страны будут ущемлять.
Российскую делегацию частично ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов и отказалась от участия в заседаниях. Летом 2019 года Россию восстановили в правах в полном объёме.
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