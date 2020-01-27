https://static.news.ru/photo/8e081832-4101-11ea-bfa3-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию, если её полномочия в организации станут ущемлять, рассказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем, — цитирует политика ТАСС.

Россию частично ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов и отказалась от участия в заседаниях. Летом 2019 года Россию восстановили в правах в полном объёме.

В сентябре 2019 года украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения представителей РФ.

Как сообщал NEWS.ru, Верховная рада Украины на заседании 16 января приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.