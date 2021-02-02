Толстой назвал Навального «своим подсудимым» для иностранцев

https://static.news.ru/photo/c23be81a-6548-11eb-971a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тот факт, что к зданию Мосгорсуда приехали иностранные дипломаты, говорит о том, что они считают арестованного оппозиционного политика Алексея Навального своим. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой.

Во вторник, 2 февраля, в здании Мосгорсуда проходит заседание Симоновского районного суда столицы, на котором рассматривается вопрос об изменении меры пресечения для оппозиционера. Как стало известно ранее, к месту событий, помимо представителей прессы, приехали многие зарубежные дипломаты.

Таким образом иностранцы поддерживают «своего» подсудимого, уверен Пётр Толстой.

Приезд иностранных дипломатов на суд, где рассматривается дело Навального, означает, что они поддерживают блогера как своего и пришли высказать свою солидарность, — приводит его слова «Экономика сегодня».

Как писал NEWS.ru, дипломаты, приехавшие на заседание суда по делу Алексея Навального, не должны вмешиваться во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также призвал их не пытаться оказывать «давление на независимый суд».

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.