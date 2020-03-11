То, о чём робко говорили, ещё когда Владимир Путин впервые озвучил намерение изменить текст Конституции, превратилось в наиболее реальный вариант развития событий. 10 марта первая-женщина космонавт Валентина Терешкова взвалила на свои плечи труд попросить президента остаться главой государства и после 2024 года. Он не стал возражать, и Госдума всего за 2,5 часа приняла поправку, которая по значимости перекрывает все остальные.

Больше месяца мы спорили, должен быть бог в Основном законе или нет. Есть там место русскому народу, или другие народы слишком из-за этого расстроятся. Дети — это всё-таки достояние России или приоритёт её государственной политики. Огромная работа, всего поступило около четырёхсот поправок. Рабочая группа, в которую привлекли самых разных людей, некоторые до того момента даже Конституцию ни разу не читали. А потом внезапно политики, народные избранники в Госдуме начинают причитать, что не быть святой Руси без Путина, и за несколько часов принимают поправку об обнулении его предыдущих президентских сроков. 16 лет во главе государства и ещё четыре на посту премьера — будто и не было их вовсе. Всё прошло, как с белых яблонь дым. С одной только поправкой — если Конституционный суд не будет возражать.

Это было бы удивительно, если бы такую несложную комбинацию нам предложили впервые. Свеж ещё в памяти день, когда третий президент РФ Дмитрий Медведев презентовал избирателям второго президента в качестве будущего четвёртого. Теперь решили обойтись без «бэк-вокала», ограничились депутатской подтанцовкой.

Дмитрий Медведев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Такие новости, разумеется, спровоцировали масштабное обсуждение среди политиков и так называемых лидеров общественного мнения. Например, мэр Москвы Сергей Собянин, которого некоторые эксперты, было дело, даже рассматривали на роль преемника Владимира Владимировича, горячо поддержал такой поворот событий. В качестве аргументов он использовал международные санкции, снижение экономического роста, падение цен на нефть и будущие неизбежные новые проблемы.

При такой нестабильности и при таких рисках, очевидно, необходима сильная власть и в первую очередь, сильная президентская. Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему Президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны, — написал он в своём блоге.

Вероятно, ни одна великая держава не может позволить себе просто взять и сменить главу государства в установленный законом срок, неизбежно развалится на части под натиском внешних врагов.

Единственный из живых политиков, который не Путин и одерживал победу на выборах президента Российской Федерации, Дмитрий Медведев также был преисполнен оптимизма и обещал нам сплошные плюсы от обнуления сроков.

Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти. А это исключительно важно для нашей Родины в современный период, — написал он в Facebook.

Признаться, под «преемственностью власти» лично я до недавних пор понимал передачу полномочий от одного политика к другому при сохранении политического курса преемником, а не маринование её в руках у одного и того же.

«Верный пехотинец Путина» Рамзан Кадыров не только поддержал такую идею, но и призвал Конституционный суд не стоять на пути чаяний народа. Так и заявил: «Мнение Конституционного суда должно быть положительным, ибо выбор народа следует уважать». Всё потому, что Владимир Путин «возродил Россию, её армию, экономику, сплотил народ, вернул былую силу, мощь и славу», и без него эту тенденцию никак не сохранить.

Представитель «системной оппозиции» Владимир Жириновский, сам пять раз участвовавший в выборах президента РФ, тоже не расстроился и предположил, что уж в 2036-то году ВВП всё-таки уйдет в отставку. А пока что Путин будет создавать нам стабильность.

Захар Прилепин Сергей Киселев/АГН «Москва»

Звучали и успокаивающие голоса. Председатель партии «За Правду», писатель Захар Прилепин предположил, что Путин этой возможностью, если она будет предоставлена, просто не воспользуется, а вся история с обнулением его сроков нужна только для того, чтобы «силовые кланы, готовящие преемника (каждый — своего) не передушили друг друга до 2024 года».

В 2024 году ВВП, если война не начнётся, на новый обнулившийся срок не пойдёт, — написал он у себя в Facebook.

Похожей точки зрения придерживается и доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский.

Не будет Путина-президента в 2024-м. Не для того вся эта канитель затевалась, чтобы продлить полномочия. Путина интересует гарантированное функционирование политической системы после его ухода и больше ничего, — уверен он.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в своём телеграм-канале решил приободрить оппозицию и призвал её готовиться к выборам.

Идея не в том, чтобы Путин остался, а в том, чтобы каждый на выборах мог оспорить это. Готовьтесь к 2024! — написал он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис же в соцсетях делился самыми мрачными прогнозами. Он вспоминал, как в 1989 году с трибуны Съезда народных депутатов СССР предупреждал о грядущем распаде страны, а ему никто не верил.

И вот по прошествии 30 лет у меня снова предчувствие грядущей великой геополитической катастрофы, которую нам, нашим детям и внукам предстоит пережить. А послушав вчера выступление В.Путина в Госдуме и наблюдая весь тот фарс, который там творился, понял, что мы обречены. Мне жалко и страшно за моих внуков, — констатировал экс-парламентарий.

Очевидно, что вчера мы наблюдали событие историческое, которое приведёт к значительным последствиям для всей России. А вот какими будут эти последствия, нам ещё предстоит узнать.