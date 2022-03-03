Пятая колонна на Украине

Военная операция пока идёт своим ходом, но неясно, кто может стать нашим союзником внутри этой страны.

Обращение Владимира Путина к украинским военнослужащим, которых наш президент открыто призвал взять судьбу соседней страны в свои руки, имело немалый резонанс. Говорят, очень сильно напряглись турецкие власти. Между тем такое обращение можно трактовать двояко. Конечно, с одной стороны, это призыв к людям «цвета хаки» вступить в переговоры с российскими коллегами, избежать ненужных потерь и разрушений, которые непременно будут, как бы наша армия ни старалась избежать такого развития событий.

Но, с другой стороны, видимо, российскому руководству не к кому больше апеллировать за пределами, естественно, Донецкой и Луганской республик. Да, не является большим секретом, что после «крымской весны» все пророссийские силы, которые ярко проявили себя в начале 2015 года, просто физически уничтожались. И речь не идёт даже о жертвах чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов. СБУ с западными специалистами активно выслеживали так называемых «харьковских партизан» и другие силы, вынужденные уйти в подполье. Поэтому очень многие из городов даже юго-восточной Украины эмигрировали в Россию или на земли ДНР и ЛНР. Восемь лет — большой срок, учитывая беспредел, творимый бесконтрольными национал-карателями.

Правда, не так давно бывший депутат Рады и активный участник «русской весны» Олег Царёв сделал таинственное и интригующее заявление о том, что есть ещё решительные ребята. Но пока эти слова ничем не подкреплены.

Владимир Путин kremlin.ru

Естественно, на Украине не сохранилось никаких пророссийских НКО (да и были ли они?), исключались неформальные контакты с российскими политиками. В отличие, понятно, от России, где до последнего времени понятие «иностранный агент» выглядело экзотикой. Впрочем, это не снимает ответственности и с наших приличных по составу посольств, которые возглавлял то Виктор Черномырдин, с удовольствием пропускавший чарку под крики ряженых казаков «Любо!», то Михаил Зурабов, который, как утверждали, имел долю в украинской аптечной сети. Наши дипломаты могли позволить себе на уикенд ездить домой в Москву. И на грядущую националистическую грозу смотрели с некоторой иронией и сквозь пальцы.

Впрочем, существует даже в Раде так называемая оппозиция партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая собрала голоса своего электората на левом берегу Днепра. Но её оппозиционность была довольно сдержанной и, к примеру, публично признать Крым российским она не могла себе позволить. В последнее время усиленному давлению подвергся один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого иногда называют кумом Владимира Путина. Его, как известно, обвинили в госизмене, отправили под домашний арест в его особняк. Считалось, что таким образом Владимир Зеленский хотел начать некий торг с нашим президентом. Впрочем, реально на создание в нынешней ситуации теневого переходного правительства эти политики, которых пророссийскими можно назвать с большой натяжкой, видимо, не способны.

Один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко призвал на партийном интернет-сайте все стороны нынешнего конфликта вести активные переговоры. Но не уточнил, в какой мере его фракция разделяет российские требования к нынешней украинской власти. Поэтому будущая реакция такого партийного конгломерата на продолжающуюся силовую акцию непредсказуема. О низвергнутом президенте — слабаке Викторе Януковиче теперь никто всерьёз и не вспоминает.

Но не исключено, что по мере продвижения наших специальных сил без эксцессов и разрушений, без нарушения прежней жизни наши люди в погонах будут находить общий язык и с местными властями, и даже с силами правопорядка, чему уже есть примеры. А значит, можно будет нащупать каркас будущей Украины.