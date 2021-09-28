Эксперт предрек заключение «исторической сделки» Путина с Эрдоганом в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут заключить «историческую сделку» на встрече в Сочи. Предположительно, соглашение будет направлено на поддержание мира на Ближнем Востоке, считает профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал. Об этом пишет Lenta.ru.

Если лидерам не о чем заключать соглашение, то зачем такому политику как Эрдоган лично ехать в Сочи? Там уже явно что-то намётано. Мне кажется, речь идет о некой сделке. Сложно судить о её масштабах, но я ожидаю чего-то достаточно крупного, — предсказал Унал.

Эксперт не исключил, что речь пойдёт о новой сделки по Сирии, так как в Анкаре растут сомнения о правильности политики Эрдогана в этом направлении.

Соглашение может быть нацелено на поддержание баланса на Ближнем Востоке, в Средиземноморском и Черноморском регионах и на Кавказе, — добавил Унал.

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган затронут и тему Афганистана на встрече в Сочи. Также они обсудят взаимодействие двух стран в политической и торгово-экономической областях.