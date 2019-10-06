https://static.news.ru/photo/9f19e9fa-e834-11e9-a35f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин не интересуется последствиями для украинского лидера Владимира Зеленского после его телефонного разговора с американским главой Дональдом Трампом.

Мне это неинтересно, — сказал Путин американскому журналисту Киру Симмонсу. Кадры были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

Состоявшийся в июле диалог с Зеленским стоил Трампу крупного скандала, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента. Как утверждают политические оппоненты президента США, он хотел убедить украинского главу начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера. В обмен он пообещал оказать Киеву финансовую и военную помощь.

Как ранее писал News.ru, Зеленский опроверг информацию о том, что лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп давил на него по вопросу расследования в отношении сына Байдена и выдвигал условия для встречи на высшем уровне.