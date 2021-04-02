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Путину доложили о консультациях посла РФ в США

13:40, 02 апреля 2021
Анатолий Антонов Анатолий Антонов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Российскому лидеру Владимиру Путину доложили о консультациях посла РФ в США Анатолия Антонова с руководством международного блока администрации президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Разумеется, доложено, президент информируется, — цитирует ТАСС Пескова.

По словам представителя Кремля, Антонов встретился с помощником Путина Юрием Ушаковым, а также с представителем управления по внешней политике.

Антонова пригласили на консультации в Москву после интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал Путина «убийцей» и заявил, что руководство РФ должно будет «заплатить цену» в связи с попытками вмешательства в американские выборы.

Как писал NEWS.ru, представитель Госдепа Нед Прайм заявил, что США винят Россию в ухудшений отношений, однако не исключают тактического совпадения интересов. Прайс перечислил список претензий Штатов к РФ, в том числе «нападение на демократию в 2016-м и 2020 году», информацию о наградах для талибов за головы американских солдат, обвинение в кибератаках, арест Навального и Украину. По мнению представителя США, именно эти аспекты и стали причиной ухудшения российско-американских отношений. При этом Москва все высказанные обвинения отрицает. Прайс подчеркнул, что США ищут «стабильных и предсказуемых» отношений с Россией.

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