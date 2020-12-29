«Путинская истерика»: Навальный прокомментировал уголовное дело против себя

https://static.news.ru/photo/b72b7588-4a6f-11eb-9454-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagam.com

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный высказался об уголовном деле о мошенничестве, которое было заведено в его отношении. Саркастический комментарий он опубликовал в своём Instagram.

Хотите увидеть, как выглядит путинская истерика? Зайдите на сайт Следственного комитета России. Эти холуи-клоуны в 21:15 выложили пресс-релиз о том, что против меня возбудили новое уголовное дело. И это не то дело, которым грозили мне вчера! А новое. Вчера они сообщили, что изменят условный срок по прежнему делу на реальный, а сегодня сообщают, что я украл половину пожертвований, которые вы перечислили на ФБК, — пишет Навальный.

Накануне, 29 декабря, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении политика Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии Главного следственного управления СК, оппозиционер потратил больше 356 млн рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан «ШТАБ». Всего, по данным силовиков, эти организации собрали больше 588 млн рублей от россиян.

По мнению Навального, раз не удалась попытка его убийства, то теперь его пытаются посадить. Оппозиционер считает, что это было предсказуемо.

Повторюсь: спрогнозировать это было несложно. Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолёте, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин, — говорится в записи блогера.

Ранее NEWS.ru писал, что Навальному за свою деятельность придётся ответить по статье о государственной измене. Об этом заявил бывший вице-губернатор Кировской области, публицист Сергей Карнаухов.

Он считает, что своей деятельностью оппозиционер оказывает прямое содействие введению антироссийских санкций, в том числе в отношении газопровода «Северный поток — 2», а также способствует усилению давления на всех граждан РФ и дискредитации органов власти. Этими действиями, по мнению Карнаухова, Навальный наносит ущерб национальной безопасности РФ.