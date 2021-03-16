Путина ждут в Генпрокуратуре

По сообщениям из нескольких источников, завтра, 17 марта, Владимир Путин может принять участие в работе расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Собственно, такой символический жест главы государства вписывается в новую постковидную традицию, когда Путин предпочитает лично принимать участие в коллегиях силовых ведомств, и вслед за ФСБ и Следственным комитетом РФ пришла очередь и «ока государева» — прокуратуры.

Понятно, что личные визиты президента к цвету силовиков отражает особое внимание, которое он придаёт деятельности этих столпов государства. Естественно, что в разных слоях общества такое предпочтение воспринимается по-разному. Для ура-либералов — это сигнал к дальнейшему закручиванию гаек и ориентации силовиков на бескомпромиссное подавление разного рода внесистемной оппозиции. Для аналитиков, склонных к сбалансированному восприятию нашей политической действительности, президент предпочитает лично ставить перед силовыми ведомствами новые задачи, отражающие актуальные общественные тренды.

Недаром же было отмечено, что впервые за несколько лет Владимир Путин поднимал в ходе таких полузакрытых встреч проблемы молодёжи. Причём не только с точки зрения оценки неправомерного вовлечения молодых в политические акции, но и в плане опасного для психического здоровья молодых воздействия социальных сетей.

Игорь Краснов Сергей Булкин/NEWS.ru

Для нового генерального прокурора Игоря Краснова участие президента в заседании коллегии — немалая моральная поддержка, учитывая стоящие перед ним непростые задачи, включая и начатую с аппарата самой Генпрокуратуры кадровую ротацию. А проще говоря — чистку засидевшихся генералов в синих мундирах, в честности и беспристрастности которых существовали некоторые сомнения. Ясно, что эта тенденция продолжится и на уровне регионов. Тем более только что в отставку были отправлены прокуроры Челябинской и Свердловской областей. И, как показали итоги визита Путина в Следком, после таких обсуждений число отставников резко увеличивается. Правда, есть и прямые указания к принятию срочных кадровых решений.

В частности, буквально вчера бывший зампрокурора Нижегородской области получил 12 лет за страсть к автомобилям, которые он охотно принимал вместо классических борзых щенков. А тут ещё немало обсуждений вызвала задержка с уходом со своего поста зампрокурора Московской области Семёна Якубова, увольнение которого было предварительно согласовано, дескать, даже в президентской администрацией. Но якобы у прокурора были весьма влиятельные покровители, которых его деятельность полностью устраивала. Так что, повторимся, личная президентская поддержка для нового генпрокурора отнюдь не выглядит лишней.

Владимир Путин kremlin.ru

К тому же именно на прокурорах сейчас лежит особая ответственность за осуществление национальных программ. Особенно в щекотливой сфере правомерного расходования выделяемых под них огромных финансовых средств. Более того, очевидна ставка Кремля на то, чтобы внутренние конфликты в регионах, включая и внутриэлитные, аккуратно разрешались бы в тесном сотрудничестве губернаторов и местных силовиков. Особенно на муниципальном уровне. А такая политика также, видимо, потребует появления в областях новых профессионалов с более дипломатичным подходом. Притом что никто не собирается снижать накал и антикоррупционных действий. Угрозу всепоглощающего мздоимства в первую очередь волнует не менее 10% населения. А это очень важный показатель.

Наконец, явно на первый план выходят застарелые у нас проблемы экологии. Особенно на фоне серии катастроф в Норильске и совсем недавнего разлива нефтегазовой смеси на льду Оби. Особый акцент в этом плане делается на ответственное обращение с разными токсичными отходами, которые у некоторых компаний копились без надлежащего присмотра многие годы. Понятно, что такое наведение порядка встречает отчаянное сопротивление с использованием всех ресурсов, включая и медийные. В игре очень большие деньги.

А потому наивно полагать, что главная задача прокуроров заключается исключительно в наказании уличных протестантов. Прокурорам есть чем серьезно заняться.