Путина просчитать нереально: Жириновскому посоветовали расслабиться

https://static.news.ru/photo/3c3fa7ba-4ac2-11eb-bcc4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Далеко не каждый политик способен эффективно управлять страной. Поэтому так называемый список Жириновского с потенциальными кандидатами на пост главы государства не имеет смысла обсуждать, считает политолог Евгений Сатановский.

По его мнению, каждый, кто пытался интерпретировать этот список, «увидел в нём своё». Были и те, кто искали скрытые смыслы. Например, одним из кандидатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский вполне ожидаемо видит себя. Но ни его, ни предводителя коммунистов Геннадия Зюганова, ни «яблочника» Григория Явлинского не изберут, заявил Сатановский в Telegram.

По убеждению политолога, трое претендентов управлять страной могут, других троих подпускать к этому ни в коем случае нельзя, а оставшиеся два пока под сомнением. При этом, напомнил эксперт, «один из этой восьмёрки уже президентом был и если на пост вернётся, страна вряд ли останется в тех же границах — хоть есть на это запрет в Конституции, хоть нет его».

Политолог отметил, что при подборе преемника у руководства страны «свои резоны». Среди них есть и объективные, и субъективные, личные, и даже скрытые. Главный критерий — нынешний президент должен полностью доверять выбранной им кандидатуре.

Никто до самого конца процесса не узнает, кто это и когда в Кремле произойдёт смена караула. Это же Путин. Его просчитать нереально, — отметил Сатановский.

Он напомнил, что просчитать пытались многие, но пока не удалось никому. Именно поэтому Владимиру Жириновскому и всем остальным, кто гадает о будущем президентского кресла, пора расслабиться и жить обычной жизнью, считает политолог, передаёт «Царьград».

Ранее Жириновский перечислил возможных будущих кандидатов на пост президента России. В его список попали премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший премьер Дмитрий Медведев. Также возможными преемниками, по его мнению, могут быть мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но при этом преемником станет кто-то другой, сказал Жириновский, намекая на себя.

Вместе с тем лидер ЛДПР не исключил, что на выборах президента в 2024 году могут появиться совершенно новые люди. По его словам, если действующий президент Владимир Путин не станет избираться в пятый раз, Кремль выставит неизвестного ранее кандидата.

Летом 2020 года в России были приняты поправки к Конституции страны. Одно из новых положений касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, что даст ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. В декабре депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России.

Как писал NEWS.ru, предприниматель Олег Тиньков не без иронии предложил короновать на царство, а власть передавать, как принято у монархов, детям. Он отметил, что русскому человеку самодержавие приятнее, а демократия в стране приживается плохо.