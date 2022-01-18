Путина предупредили о «неспокойных» президентских выборах в 2024 году

Президентские выборы в 2024 году будут неспокойными, такое заявление сделал председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Госдумы. Это сообщение было адресовано президенту РФ Владимиру Путину и премьеру Мишустину.

Ещё раз заявляю, 2024 год не будет спокойным. Я говорил это открыто и президенту, и администрации и Мишустину, — заявил он на открытии весенней сессии, трансляция которой проходила на сайте Госдумы.

Причина неспокойных президентских выборов, намеченных на 2024 год кроется в низком уровне жизни, объяснил политик.

Ранее сообщалось, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Предварительные обсуждения на эту тему прошли ещё летом. Речь шла о том, что предвыборную кампанию необходимо планировать не за год, а заранее.

В октябре политтехнолог Станислав Белковский заявил, что наиболее вероятным преемником Владимира Путина на посту президента является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он вспомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал министра крупным государственным деятелем и профессионалом с большой буквы.

В палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции, сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию России об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.