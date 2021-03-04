Путина попросили провести прямую линию в этом году пораньше

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Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над предложением провести прямую линию в этом году пораньше. Эту идею озвучил один из участников общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» во время встречи с президентом, аргументировав тем, что в данный момент практически все обращения уже обработаны.

Что касается сроков проведения, то я об этом тоже подумаю, — цитирует ТАСС Путина.

Президент поблагодарил всех, кто помогает обрабатывать запросы, поступающие для прямой линии. По его словам, для волонтёров — это прекрасная возможность «получить направление для реальной работы».

Когда реальные обращения приходят к главе государства, то ясно, что у людей наболело. На миллионы вопросов даже при помощи моих помощников, сотрудников и даже сил правительства ответить просто нереально, а когда включаются в эту работу тысячи людей, тогда становится очевидным, что это можно сделать, — подчеркнул Путин.

Акция «Мы вместе» стартовала в марте 2020 года. Её организаторами выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтёрские организации. В рамках акции волонтёры помогают одиноким, пожилым и маломобильным людям во время пандемии.

Как писал NEWS.ru, формат прямой линии с президентом востребован, однако множество проблем можно решить и на местном уровне, считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в 2020-м большую пресс-конференцию политика провели как раз с элементами прямой линии. Песков добавил, что в начале лета последнюю «пришлось пропустить». Он обратил внимание на популярность данного формата у самого президента, «потому что он получает огромный срез материалов с информацией» непосредственно от граждан, а не от ведомств. Песков добавил, что Путин смотрит в Интернете всё, что ему необходимо, однако он не является продвинутым пользователем Сети.