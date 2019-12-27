Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль официально пригласил президента России Владимира Путина посетить Вифлеем 23 января.
В ходе поездки ожидаются переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Российского лидера уже ранее приглашали посетить страну во время рождественских праздников,
Как писал NEWS.ru, Махмуд Аббас в мае 2020 года приедет в Москву на День Победы. Лидер Палестины примет участие в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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