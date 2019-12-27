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Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что Россия энергичная, увлекательная и тёплая страна.

Об этом он сообщил в интервью, опубликованном в Facebook британской дипмиссии. По его словам, наиболее сильное впечатление на него произвела прошлогодняя поездка на Камчатку. Бристоу, который покинет свой пост в...