Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
Сегодня безопасность России в надёжных руках, наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учёбу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков, — сказал российский лидер на концерте ко Дню защитника Отечества.
Он также отметил высокий профессионализм и силу духа, продемонстрированные военными при операции в Сирии.
Как ранее писал NEWS.ru, замглавы Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил защитников Отечества с праздником.
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