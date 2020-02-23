https://static.news.ru/photo/4c48cee6-5646-11ea-9c3c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.

Сегодня безопасность России в надёжных руках, наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учёбу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков, — сказал российский лидер на концерте ко Дню защитника Отечества.

Он также отметил высокий профессионализм и силу духа, продемонстрированные военными при операции в Сирии.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил защитников Отечества с праздником.