Путин заявил об информационных кампаниях против достижений РФ в медицине

https://static.news.ru/photo/980cbe56-769c-11eb-8686-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За рубежом ведётся целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.

По словам главы государства, в частности, против России предпринимаются попытки поставить под сомнение достижения страны в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Против нас ведётся целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора, — отметил российский лидер.

По словам Путина, многие партнёры России весьма доброжелательно относятся к её результатам в сфере борьбы с COVID-19 и готовы к сотрудничеству. Он добавил, что задачи глобального порядка можно решить только в том случае, если все заинтересованные страны объединят усилия.

Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается и, благодарю вас за информацию, которую вы передаёте политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере, — цитирует Путина РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что критики «Спутника V» замолчали после публикации результатов третьей фазы клинических исследований препарата. В Европейском бюро ВОЗ также приветствовали результаты исследований и подчеркнули значение безопасных и эффективных вакцин в борьбе с коронавирусом.

Ранее в журнале Lancet сообщалось, что по результатам третьей фазы испытаний эффективность российской вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было только 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.