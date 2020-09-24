Путин заявил о высокой конкуренции на выборах глав регионов

Президент Владимир Путин прокомментировал итоги состоявшегося 13 сентября единого дня голосования. По его словам, выборы глав регионов прошли с высоким уровнем конкуренции.
Кроме того, он уверен, что наблюдатели зафиксировали снижение количества жалоб избирателей по сравнению с 2019 годом.
Выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов, при этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и нарушений по сравнению с выборами прошлого года, — поделился политик.
Такое заявление он сделал в ходе встречи с избранными региональными руководителями,
Выборы разных уровней в российских регионах состоялись в единый день голосования 13 сентября. Некоторые губернаторы, которые боролись за переизбрание, заручились поддержкой президента для участия в кампании. Как передавал NEWS.ru, «Единая Россия» утратила лидерство в гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска единороссы не смогли обеспечить себе большинство голосов.
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