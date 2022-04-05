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Путин предрёк дефицит продуктов в бедных странах

Путин допустил осложнение продовольственной ситуации в бедных странах
16:47, 05 апреля 2022
Путин предрёк дефицит продуктов в бедных странах Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин заявил о возможном осложнении продовольственной ситуации в бедных странах мира. По его мнению, некоторые государства будут пытаться перекупить продовольствие, что приведёт к нехватке продуктов. 

Развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия, тем самым они, безусловно, неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнут новые волны миграции и в целом загонят мировые цены на продукты питания ещё выше, — заявил президент на совещании по поддержке АПК.

Также Путин высказался о необходимости защитить продовольственный рынок от перепадов цен. Он отметил, что отечественный рынок полностью обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям. Значит, цены должны удерживаться на уровне ниже мирового.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов ранее заявил, что из-за роста санкционного давления в мире становится реальностью уменьшение производства продуктов питания. Рушится логистика, возник дефицит удобрений и энергоносителей, отметил он. 

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