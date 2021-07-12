Путин заявил о тщетности попыток договориться с НАТО о нерасширении

Попытки России договориться о нерасширении НАТО оказались тщетными, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. По его словам, которые приводит РИА Новости, после развала СССР Запад пытался «дожать, добить и разрушить» Россию и навязать изнутри псевдоценности, которые прямо ведут к деградации и вырождению.

Всё тщетно, — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что народ Украины подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских сил. Американский лидер подчеркнул, что «Путин выбрал войну, которая приведёт к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям».

Утром 25 февраля он намерен встретиться с коллегами из «Большой семёрки», после чего собирается выступить перед американским народом и объявить о дальнейших последствиях, которые США и союзники наложат на Россию. Байден назвал происходящее «ненужным актом агрессии против Украины, глобального мира и безопасности». Также планируется координировать действия с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить единый ответ, который сдержит любую агрессию против НАТО.