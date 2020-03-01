https://static.news.ru/photo/20f2ef1a-5c54-11ea-8e7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва не собирается ни с кем воевать, однако в сфере обороны создаётся ситуация, при которой ни у кого и мысли не возникнет вступать с Россией в вооружённый конфликт.

Об этом в разговоре с журналистами в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» сообщил сам российский президент.

Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами, — цитирует ТАСС главу государства.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов дискутировать с американским лидером Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Глава государства подчеркнул, что хорошо знает эту тему и может «с кем угодно подискутировать».