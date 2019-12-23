https://static.news.ru/photo/4ba88740-2628-11ea-8164-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданское законодательство России в полной мере соответствует жизненным реалиям и современному уровню рыночных отношений. С данным заявлением выступил глава государства Владимир Путин во время своего приветствия членов Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Национальный лидер выступил на заседании, которое было посвящено 20-летию образования Совета и 25-летию Гражданского кодекса.

Президент подчеркнул, что вступление документа в силу произошло через год после принятия Конституции РФ. Это событие Путин назвал крайне важным как для правовой системы государства, так и для общества.

Гражданский кодекс РФ прошёл проверку временем и продемонстрировал заложенный в нём потенциал, позволяющий адаптироваться к условиям меняющегося мира. Это документ высочайшего класса, отвечающий требованиям любого правового цивилизованного государства, — приводятся слова Путина в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что президент пообещал аграриям на встрече в Адыгее проработать вопрос о способах компенсации расходов на электричество. Он предположил, что это могут быть гранты или субсидии.