Путин заявил о потере Россией значительной части суверенитета в 90-х

В 1990-х годах Россия утратила значительную часть суверенитета. Страна находилась в достаточно слабом состоянии и зависела от различного рода финансовых инструментов и политических механизмов. В то время было очень много рычагов давления на государство извне, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1».

Рычагов [давления] было очень много, Россия была в достаточно слабом состоянии, была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических, — отметил глава государства.

По словам Путина, когда он возглавлял кабмин в 1999 году, миссия Международного валютного фонда (МВФ) потребовала от России прекращения боевых действий на Северном Кавказе.

На вопрос, при чём здесь МВФ, Международный валютный фонд, мне было сказано, что при том, [что] они считают, что это негативно отражается на экономике. Аргумент, согласно которому мы укрепляем свою государственность, а значит, и возможность эффективно работать в экономической сфере, совершенно не был услышан, — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что тогда России не предоставили рассрочку платежей по процентам.

Путин также подчеркнул, что в случае распада РФ последствия для страны были бы ещё более кровавыми и жёсткими, чем в Югославии.

А трагический пример Югославии говорит о том, что если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы ещё более жёстким и кровавым, чем в результате распада Югославии​, — заявил глава государства.

Когда Путин занимал пост директора ФСБ, определённые силы на Западе стремились к развалу России. Они напрямую поддерживали бандитов, сепаратистов и террористов, которые делали всё возможное, чтобы раскачать страну, добавил он.

Ранее Путин назвал развал СССР «распадом исторической России». Это событие для него стало трагедией, как и для большинства граждан страны.

По словам российского лидера, в стране в 1990-е годы, по сути, шла гражданская война. Ситуация была сложной во всех составляющих государства: и в экономике, и в правоохранительной сфере, и в вооружённых силах.