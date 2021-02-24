Путин заявил о попытках подрыва извне развития России

https://static.news.ru/photo/1b6a4902-7699-11eb-90c8-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия сталкивается с попытками извне подорвать развитие страны и её ценности, кроме того, Москва наткнулась на политику сдерживания, заявил глава РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ. Он отметил, что в РФ в 2020-м удалось предотвратить 72 преступления террористической направленности. По словам руководителя государства, подобных угроз не становится меньше.

Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, не снижается, — отметил Путин.

Президент также выразил благодарность сотрудникам ФСБ за профессиональную и чёткую работу в «нестандартных условиях», однако не пояснил, о какой именно деятельности и о каких условиях идёт речь.

Он добавил, что Россию по-прежнему стремятся ослабить и установить в РФ внешнее руководство, как это происходит с некоторыми государствами на постсоветском пространстве. Лидер обратил внимание, что зарубежные спецслужбы могут использовать боевиков в своих целях, поэтому выявлению подобных связей нужно уделить особое внимание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники УФСБ по Новосибирской и Томской областям пресекли работу межрегиональной ячейки запрещённой в РФ радикальной организации. Задержанные, по данным оперативников, финансировали работу группировки. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Его фигурантами стали гражданин РФ и выходец из бывшей республики СССР.