Путин заявил о поддержке Западом сепаратизма на Кавказе в 1990-е годы

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны задался вопросом, зачем Западу в 1990-е годы нужно было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе с помощью террористов. В ходе трансляции на телеканале «Россия 24» он отметил, что удивлён этими действиями.

Явно террористов поддерживали. Ну зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО? — возмутился Путин.

Также президент отметил, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность в странах — участницах Евросоюза. Он добавил, что РФ же не требует особых условий в этом вопросе.

Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём евразийском пространстве, — сказал российский лидер.

На заседании глава государства вместе с участниками от Министерства обороны проанализируют и подведут итоги деятельности вооружённых сил в 2021 году, поставят задачи на следующий год, а также назовут приоритеты дальнейшего развития армии и флота.

Ранее Путин заявил, что напряжённость в Европе происходит по вине США. Российский лидер усомнился в том, что Соединённые Штаты будут соблюдать письменные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что стране необходимы долгосрочные юридически обязывающие гарантии.