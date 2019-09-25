https://static.news.ru/photo/4fd9546c-df78-11e9-b95f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Ramses Mattey/dpa/Global Look Press

Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин на встрече с главой Боливарианской Республики Николасом Мадуро.

Он также заверил своего коллегу в поддержке диалога венесуэльских властей с оппозиционными силами, передаёт РИА Новости . Любой отказ от него Российская Федерация считает «иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения», подчеркнул Путин.

В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас «доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности». Мадуро отметил сотрудничество в различных областях — продовольствии, здравоохранении, энергетике и других.

Он добавил, что нынешняя встреча позволит оценить взаимодействие и «посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны», а также выстроить планы на будущее.

Как писал News.ru, президент Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом 24 сентября. В ходе встречи Мадуро и Путин намерены обсудить прямое вмешательство третьих стран в выборы в Боливарианской Республике. В повестке также двустороннее сотрудничество и региональная проблематика.