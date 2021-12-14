Путин упомянул о переговорах с США и НАТО в разговоре с главой Финляндии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого рассказал об итогах переговоров с главой США Джо Байденом. Также он заявил о необходимости безотлагательного запуска переговоров с Соединёнными Штатами и НАТО для выработки гарантий безопасности, сообщается на сайте Кремля.

Основное внимание в разговоре было уделено внутриукраинскому кризису. Владимир Путин подчеркнул важность полного и безусловного выполнения Минских соглашений. Он отметил, что украинские власти делают ставку на силовые методы, используя в Донбассе тяжёлые вооружения и ударные БПЛА.

В этой связи Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств, — отмечается в сообщении.

Путин добавил, что это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года. Он также поддержал инициативу главы Финляндии по организации в 2025 году саммита по безопасности и сотрудничеству в Европе, приуроченного к 50-летию совещания в Хельсинки.

Помимо этого, Путин и Ниинистё отметили важность сотрудничества стран на севере и в Арктике и обменялись поздравлениями с наступающими Новым годом и Рождеством.

Ранее сообщалось, что ситуация на Украине стала главной темой телефонного разговора президентов Финляндии и США: Саули Ниинистё и Джо Байден выступили за дипломатическое решение острого вопроса. Ниинистё также заявил, что ценит политику открытых дверей НАТО, и поделился своим мнением относительно конференции ОБСЕ в 2025 году.