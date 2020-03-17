https://static.news.ru/photo/6398b9cc-681f-11ea-bc4a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все политики, находящиеся на государственных должностях, в том числе оппозиционеры, должны иметь равные возможности для работы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать, — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер также отметил, что народные избранники получают одинаковые автомобили вне зависимости от того, в какой они состоят партии.

Как ранее писал NEWS.ru, несистемная оппозиция не является врагом государства. По его словам, оппозиционные политики должны не просто критиковать власть, но иметь представление, как решать проблемы страны, сказал Путин.