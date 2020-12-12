Путин заявил о необходимости провести аудит в «Единой России»

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Работа членов «Единой России» на местах в период пандемии коронавируса — повод провести аудит, заявил президент Владимир Путин в ходе онлайн-форума партии. По его словам, необходимо дать оценку тем, кто проявил себя «настоящим тружеником».

Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми <...> работа на местах — это повод и провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надёжным бойцом, добрым, сердечным человеком, — сказал он.

Руководитель страны отметил, что в период распространения COVID-19 тысячи волонтёров от ЕР доставляют лекарства и продукты медикам и нуждающимся, а также жертвуют деньги на средства индивидуальной защиты и компьютеры для дистанционного обучения.

По мнению Путина, люди не только являются «мощнейшей созидательной силой в стране», но и очень важны для партии власти. Именно с ними связано успешное будущее политической организации и её достойное представительство во всех уровнях власти. Трансляция мероприятия проводится на сайте ЕР.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений о том, возглавит ли Путин список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную думу VIII созыва, пока не принято. При этом, отметил он, одной из предвыборных задач, стоящих перед единороссами, является получение максимально возможного количества мандатов в нижней палате парламента.

О том, что «Единая Россия» планирует обеспечить себе конституционное большинство, получив не менее 301 депутатского мандата и набрав при этом более 40% по партийным спискам, ранее говорил и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Тем временем, как писал NEWS.ru, в Госдуме задумались о том, чтобы сменить лидера «Единой России». Сейчас фракцией руководит Сергей Неверов. В новом созыве этот пост может занять Владимир Васильев, исполняющий обязанности замсекретаря генсовета партии.

Возглавляет партию «Единая Россия» зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.