Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce23f60c-7e41-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta / Ipa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-заседании глав ЕАЭС заявил, что требуется принятие экстраординарных мер, чтобы остановить распространение коронавируса. Он подчеркнул, что побороть болезнь можно, объединив усилия международного сообщества.

Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни, причём практически во всём мире. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые и сырьевые рынки, — цитирует РИА Новости Путина.

Он также сообщил, что для минимизации негативных последствий пандемии российские власти выделяют до 1,2% ВВП. Глава российского государства не исключил, что в случае необходимости страны ЕАЭС могут привлечь денежные средства Евразийского фона стабилизации и развития, а также Евразийского банка развития.

Главы ЕАЭС по итогам заседания приняли совместный документ, в котором говорится, что ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса, должны быть сняты после её окончания.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин принял участие во встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проводится по видеосвязи. По словам пресс-секретарь главы страны Дмитрия Пескова, главными темами конференции стали обсуждение совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержание экономической стабильности государств — членов Евразийского экономического союза. ЕАЭС существует с 2014 года. В организацию сейчас входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.