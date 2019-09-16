https://static.news.ru/photo/3338e5d0-d8a1-11e9-9b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что состав конституционного комитета Сирии, который разработает параметры будущего государственного устройства, уже полностью сформирован. Он также подчеркнул недопустимость деления этой страны на зоны влияния.

Недопустимо делить Сирию на зоны влияния, — цитирует ТАСС Путина.

Президент выразил обеспокоенность положением дел на северо-востоке Сирии. По его мнению, проблемы безопасности в этой стране должны решаться «исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности».

Как писал News.ru, формирование конституционного комитета в Сирии обсудили российские дипломаты и глава Арабской Республики Башар Асад. Встреча прошла в столице государства — Дамаске. Кроме того, во время беседы затронули темы урегулирования ситуации в провинции Идлиб, продолжения борьбы с террористами, помощи беженцам, а также обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.