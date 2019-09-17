https://static.news.ru/photo/d3a892a4-d94b-11e9-ab53-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин (в центре) Фото: kremlin.ru

Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин на конгрессе всемирного учредительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

Позиции России и Израиля едины — мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников, — сказал Путин.

По его словам, чем дальше события войны, тем больше ответственность за то, чтобы уроки и подвиги не были забыты.

Кроме того, российский лидер отметил, что еврейские организации были одними из немногих, кто не побоялся противостоять попыткам пересмотра итогов войны.

Как ранее писал News.ru, 17 сентября президент России Владимир Путин примет участие в конгрессе всемирного фонда «Карен ха-Йесод». Работа израильской благотворительной организации направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах.