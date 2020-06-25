Путин заявил о лицемерии Запада по вопросу Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/ca87c2f0-b6e3-11ea-9ba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

Владимир Путин убеждён, что страны Запада знают правду о Второй мировой войне, но продвигают в СМИ и учебниках другие идеи.

Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты и историки, как вы, они всё прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что, это не известно, что ли? Все всё знают, — заявил президент РФ.

По его словам, всем известно, что СССР штурмом брал Берлин и «добивал фашистскую гадину в её логове», но в западных учебниках прописаны другие идеи.

Ранее российский лидер опубликовал в журнале National Interest статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». В ней президент анализирует причины Второй мировой войны. Путин признался, что при работе над статьёй увлёкся архивными документами. Кроме них, он использовал воспоминания членов своей семьи о событиях войны.

NEWS.ru писал, что основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал страны Запада помнить о победе СССР над нацизмом. Музыкант считает, что слишком мало внимания уделяется тому факту, что русские разгромили Германию и выиграли Вторую мировую войну. Уотерс отметил, что русский народ принёс величайшую жертву, чтобы победить нацистов. По его словам, Запад должен всегда помнить об этом.