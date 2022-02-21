Путин заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что полностью поддерживает решение президента страны признать суверенитет ДНР и ЛНР. По его словам, на данный момент это единственный выход из политического тупика, в который всех загнала Украина и её покровители.

Нашей стране не оставили другого выбора. В Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас, — добавил Кадыров....