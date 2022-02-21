Путин заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России показать Украине, что означает настоящая декоммунизация. При этом в телеобращении к соотечественникам, которое транслировали ведущие каналы страны, российский лидер призвал Киев не останавливаться на полпути в деле декоммунизации.
Путин пояснил, что на Украине называют декоммунизацией снос памятников Владимиру Ленину.
Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация, — подчеркнул Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Путин заявил: современная Украина целиком и полностью создана Россией за счёт отторжения её исторических территорий. При этом у жителей никто ничего не спрашивал. Глава государства сделал небольшой экскурс в историю и отметил, что современную Украину можно назвать так — «Украина имени Владимира Ильича Ленина».